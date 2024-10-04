Edirne'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Türkiye'de ilk olacak doğal yaşam alanını hayata geçireceklerini belirtti.

Hayvanseverlerle yapacakları iş birlikleri ile minik dostların ağırlanacağı yeni mekanda onlara imkanlar ve geniş bir şekilde yaşam alanı sağlayacaklarını aktaran Akın, "Bugün burada olmak çok kıymetli. Değerli, kıymetli çocuklarımızla birlikte olmak çok güzel. Minik dostlarımız için atacağımız güzel adımlarla her zaman onların yanında olacağız. Biz her zaman hayvanları koruyacağız, seveceğiz ve yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akın ve çocuklar kedi ve köpek barınaklarını gezerek, veteriner hekimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saadet Partisinden Filistin'e destek açıklaması

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

İl Başkanı Sinan Tekin, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, onlarca yıldır emperyalist Batı'nın desteği ve iş birliği ile Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını belirtti.

Türk halkına vicdanının sesini dinleme çağrısında bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Filistin bizim vicdanımızdır, onurumuzdur, insanlık davamızdır. Filistin Hasan Bitmez'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Rachel Corie'nin, İsmail Haniye'nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin bizlere emanetidir. Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız.

Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Biz mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer."

Açıklamaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve partililer katıldı.