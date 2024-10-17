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Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü Töreni Düzenlendi

Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü Töreni Düzenlendi
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Edirne'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği tarafından 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şube başkanı Aydın Bildiş önemli mesajlar verdi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından astsubayların vatanseverliği vurgulandı.

Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Şube Başkanı Aydın Bildiş anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Bildiş, törende yaptığı konuşmada, tarihi boyunca asla insanlık suçu işlememiş ve her zaman mazlumun yanında yer almış bir ordunun emekli mensupları olmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Günümüzde bir terör örgütünden farksız davranan kimi devletlerin yaptıkları mezalimi görmenin insanlık adına utancını yaşadıklarını ifade eden Bildiş, şunları kaydetti:

"Yakın coğrafyamızda akan kanın ve adaletsiz savaşların bir an önce son bulmasını diliyor ve buna sebep olanları da şiddetle kınıyoruz. Yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bize güçlü bir ordunun, milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Savunma sanayinin ve teknolojinin milli olması artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Son yıllarda milli imkanlarımızla geliştirilen ve kendisinden övgüyle bahsettiren savunma sistemlerimiz ve bunları büyük ustalıkla kullanan meslektaşlarımızla geleceğe daha güvenle bakmaktayız. TEMAD mensupları olarak her zaman milletimize hizmette bizlere düşen bir görev olduğunda asla geri durmayacağımızı ve milli birliğimizi tehdit edecek her girişimin karşısında yaşımız kaç olursa olsun dimdik durmaya devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğindeki kortej, Saraçlar Caddesi'nden Balıkpazarı Caddesi'ne kadar yürüdü.

Törene Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, TEMAD'ın Lüleburgaz, Çorlu ve Kırklareli şube başkanları, dernek üyeleri ve astsubaylar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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