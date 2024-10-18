Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü Konseri Düzenlendi

Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü Konseri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de TEMAD tarafından düzenlenen Dünya Astsubaylar Günü konserinde, derneğin 40. kuruluş yıldönümü kutlandı ve İlknur Çam ile Mustafa Dalgıç sahne aldı.

Edirne'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde İlknur Çam ve Mustafa Dalgıç sahne aldı.

Konserde açılış konuşması gerçekleştiren TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş, derneğin 40. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TEMAD'ın her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini belirten Bildiş, "Edirne halkının askere olan sanata olan sevgisi salonda bizleri yalnız bırakılmadığımızın göstergesi. Astsubaylar vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı cumhuriyet sevdalısı insanlardırlar. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve konser gerçekleştirildi.

Konsere, Aİle ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumçu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

dünya astsubaylar günü Kültür Sanat Sivil Toplum Etkinlikler edirne Güncel Kültür Sanat Yaşam Dünya

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi öldü, 25 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Dalaman'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler iki mahalleye yaklaştı

12 saattir süren orman yangını söndürülemiyor

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi
İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (18 Ekim) Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! SON DAKİKA: DALAMAN'DA YANGIN! Dalaman'daki yangın söndürüldü mü? Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Ek mesai ücreti alınacak mı? İzmir su kesintisi sorgulama! 18 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada kan görmek ne anlama gelir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.