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Edirne'de down sendromlu 29 yaşındaki genç kızın gelinlik ve düğün hayali gerçekleşti

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Edirne'de down sendromlu 29 yaşındaki genç kız için gelinlik giyme ve düğün hayali gerçekleştirildi. Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende genç kız, süslenmiş gelin arabasıyla konvoy eşliğinde getirildi ve ailesiyle eğlendi.

Edirne'de yaşayan down sendromlu 29 yaşındaki Şebnem Kuzu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali gerçekleştirildi.

Genç kız için Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düğün töreni düzenlendi.

Süslenmiş gelin arabasıyla konvoy eşliğinde Kuzu tesislere getirildi.

Gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüşen Kuzu'yu annesi, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Takı merasimiyle başlayan törene katılanlar ve Kuzu, müzik eşliğinde eğlendi.

Ardından Kuzu, ağabeyiyle dans edip, düğün pastası kesti.

Törende, Günebakanlar ritim grubu da??????? performanslarını sergiledi.

Genç kızın annesi Huriye Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının yıllardır gelinlik giyme ve düğün hayali kurduğunu söyledi.

Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Okumuş, "O mutlu olunca biz de mutlu olduk. Yıllardır 'düğün yapacağım' ben diyordu kızım en sonunda isteği oldu. Çok mutluyuz destek verenlere teşekkür ederiz." dedi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ise Edirne Valisi Yunus Sezer'den düğün töreni talep eden Kuzu'nun hayalinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Sezer ve sponsorların katkılarıyla düğün töreni gerçekleştirdiklerini anlatan Fidan, destek olanlara teşekkür etti.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt ile ailenin yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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