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Edirne'de Doğu Türkistanlı Yetimler İçin Sergi ve Kermes Düzenlendi

Edirne'de Doğu Türkistanlı Yetimler İçin Sergi ve Kermes Düzenlendi
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Edirne'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen sergi ve kermeste, Doğu Türkistanlı yetimlerin yararına yardım toplandı. Gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el yapımı ürünler satışa sunuldu.

Edirne'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Doğu Türkistanlı yetimler yararına sergi ve kermes düzenlendi.

Eski Cami önünde gerçekleştirilen programda, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ile rozet ve anahtarlıklar satışa sunuldu, Doğu Türkistan temalı resimler sergilendi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, AA muhabirine, Doğu Türkistan'daki insanlık zulmüne ve drama dikkati çekmek amacıyla gönüllülerle sergi ve kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesin yarın sona ereceğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Sergi ve kermesimizde yer alan tablolar ve ürünler, gönüllü üniversite öğrencisi arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Bu ürünler, Doğu Türkistanlı yetim kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa dindirmek adına yapıldı. Buradan elde edilen geliri de yetim kardeşlerimize bağışlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi sergiye ve kermese davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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