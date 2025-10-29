Haberler

Edirne'de Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Fidan Dikildi

Edirne'de Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Fidan Dikildi
Edirne'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi'nde fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Vali Yunus Sezer, fidanları öğrencilerle birlikte dikti ve Cumhuriyet Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Ayrıca, İpsala ilçesinde Dünya Hasta Hakları Günü nedeniyle İpsala Devlet Hastanesi'nde bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığına törenle 102. yıl fidanı dikildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, Karaağaç Yerleşkesindeki fidanlığa TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve öğrencilerle fidan dikti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Sezer, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Resim Sergisi"nin açılışını da gerçekleştirdi.

Dünya Hasta Hakları Günü

Edirne'nin İpsala ilçesinde Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla İpsala Devlet Hastanesinde hastalar ve yakınları bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Tülay Usta ve Başhemşire Selver Küçük'ten oluşan heyet, hastanede tedavi gören hastalar ve sağlık personelini ziyaret etti.

Heyet, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hasta hakları uygulamalarının amacı, hasta ile sağlık çalışan arasında yaşanabilecek sorunların çözülmesi ve olası hak ihlallerinin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
