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Edirne’de çocuklar, Gazze’de barış için uçurtma uçurdu

Edirne’de çocuklar, Gazze’de barış için uçurtma uçurdu
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EDİRNE’de 250 çocuk, işgal altındaki Gazze’deki çocuklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve barış mesajı vermek üzere düzenlenen uçurtma etkinliğine katıldı.

EDİRNE'de 250 çocuk, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve barış mesajı vermek üzere düzenlenen uçurtma etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde, 81 ilde 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında, Edirne'de Şükrüpaşa Atletizm sahasında 10 okuldan 250 çocuk bir araya gelerek, Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Nalçacı ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Nalçacı, "Çocuklarımız bir kardeşlik mesajı vermek için Gazze'deki çocuklarımızla birlikte bakanlığımızın da talimatları üzerine ilk hafta okullar başlar başlamaz empati yapmak için bir araya geldik. Özgürlüğü simgeleyen uçurtma şenliği düzenledik. Toplam 10 okulumuz ve 250 öğrencimiz katılım sağladı. Hepsi çok heyecanlı, hepsi bu empatinin farkında. Hepsi oradaki çekilen acılarım, küçük yaşlarda olmalarına rağmen farkında. Onların yanında olduklarını, bu şenlikle duyurmak istiyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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