Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, K.E'nin kullandığı otomobil ile G.K.D. idaresindeki cip çarpıştı. Kazada sürücü G.K.D. ve yanında bulunan çocuk yaralandı. Yaralılar Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları iyi.
Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.E'nin kullandığı 34 HGK 514 plakalı otomobil, Olin Kavşağı'nda, G.K.D idaresindeki 22 EH 229 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.