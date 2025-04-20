Edirne'de Cip Balkonuna Çarptı, Bir Yaralı
Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip, bir evin balkonuna çarparak asılı kaldı. Kazada cipteki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.
Mithat Vardar Caddesi'nde T.K'nin kullandığı 22 AEJ 280 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin balkonuna çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç, kot farkı bulunan evin balkonunda asılı kaldı.
Cip çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel