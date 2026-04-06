Edirne'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine karışan E.S. isimli zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de M.B'nin park ettiği aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki E.S'yi yakaladı.

Olay

M.B. dün aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ilçeye gelerek olay hakkında bilgi almıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
