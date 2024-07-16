Edirne'de çiftlik yangını söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Köydeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlikte maddi hasar oluştu, çok sayıda büyükbaş hayvan dumandan etkilendi.