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Edirne'de çiftlik yangını söndürüldü

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çiftlikte maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvanlar dumandan etkilendi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Köydeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlikte maddi hasar oluştu, çok sayıda büyükbaş hayvan dumandan etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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