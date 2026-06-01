Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı

Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, iklim krizine dikkat çekerek Sıfır Atık Hareketi'nin önemini vurguladı.

25 Kasım Stadyumu'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrencilerden oluşan kortej bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı anıta çelenk sundu.

Sarı törende yaptığı konuşmada, küresel ölçekte çok büyük çevre sorunlarının olduğunu söyledi.

İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, kuraklık, ani sel ve orman yangınları gibi afetlerin bugünün en büyük krizi haline geldiğini belirten Sarı, "Bu süreç bize göstermektedir ki çevreyi korumak artık tercih değil zorunluluktur. Bu noktada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen uluslararası alanda örnek gösterilen Sıfır Atık Hareketi büyük önem taşımaktadır. İsrafın önlenmesini ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu yaklaşım bireyden aileye, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur." dedi.

Sarı, günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin büyük dönüşümlerin temelini oluşturacağını kaydetti.

Törene İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
