Edirne'de Çeltik Hasadı ve Trafik Eğitimi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Tayakadın köyünde çeltik hasadına katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, "Damlama Sulama ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tohum temini yapılan üreticilerden Ersan Fırtına'yı tarlasında ziyaret etti.

Çeltik tarlasında incelemede bulunan Köse, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı.

Köse, çeltik sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Trafik jandarması, Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara trafik eğitimi veren ekipler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, hız kuralları, traktör ve diğer tarım araçlarının sürüş kuralları konularında dinleyenleri bilgilendirdi.