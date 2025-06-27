Edirne'de Çamerya Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi

EDİRNE'de Balkan Türkleri Konfederasyonu, Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında, Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan'ın kuzeybatısında 1944-1945 yılları arasında binlerce Arnavut Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan Çamerya Katliamı'nın 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'nun önünde eylem düzenlendi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, ellerinde 'Çamerya soykırımın unutmadık' yazılı ki siyah çelengi, konsolosluk önüne bıraktı.

'BUNUN ADI SOYKIRIM DEĞİL DE NEDİR'

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği İcra Kurulu Üyesi Mehmet Tamar, "Yunan şovenistler 81 yıl önce 1944 Haziran ayından başlayarak, 1945 Mart ayına kadar Çamerya bölgesinde büyük bir katliam gerçekleştirmiştir. Bu katliamda 3 bin erkek, 214 kadın ve yaklaşık 100 çocuk katledilirken, 745 Arnavut Müslüman kadına da tecavüz edilmiştir. 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, 2 binin üzerinde insan baskı ve zulümden kaçarken yollarda hayatını kaybetmiştir. Bunun adı etnik temizlik, soykırım değil de nedir? Uluslararası platformlarda her söylemlerinde insan haklarını ön plana çıkaran ve ülkelerinin medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Yunan yetkilileri, Tripolice, Mora ve Çamerya da yaptıkları soykırımı kabul etmelidirler. Arnavutluk Meclisi 1994 yılında aldığı kararla 27 Haziran'ı 'Çamerya Soykırım Anma Günü' olarak kabul etmiştir" dedi.

'KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞME DAVET EDİYORUZ'

Çamerya'da yaşanan katliamı unutturmayacakları söyleyen Tamar, "Geçmişten ders alıp geleceğin nefret değil, barış üzerine tesis edilmesi gerekliliğini hatırlatarak, her fırsatta Türkiye'ye yönelik haksız ve nefret dolu ithamlarda bulunan Yunan yetkililerini kendi tarihleri ile yüzleşmeye davet ediyor, önemini bir kez daha vurguluyoruz. Büyük Atatürk'ün çok değerli bulduğumuz, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada barış dolu bir geleceğin inşa edilmesini arzu ediyor ve bu yönde çalışmalarımızı inançla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri konsolosluğun önünden ayrıldı.

Haber - Kamera: Batuhan SEVER / EDİRNE,