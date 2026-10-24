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Edirne'de Bulgar rahip Angel Georgiev'in yönetiminde Bulgarca ayin yapıldı

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Edirne'de Bulgar rahip Angel Georgiev'in yönetiminde Bulgarca ayin yapıldı
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Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'ndeki Bulgarca ayin, rahip Angel Georgiev'in yönetiminde yapıldı; İncil'den bölümler okundu ve ekmek dağıtıldı. Edirne Başkonsolosu Kafedzhiyska, 26 Ekim Aziz Dimitrios Günü öncesindeki ayinin tüm insanlığa barış getirmesini diledi.

Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde Bulgarca ayin düzenlendi.

Kirişhane Mahallesi'ndeki kiliseye ayin dolayısıyla Bulgaristan'dan ziyaretçiler geldi.

Bulgar rahip Angel Georgiev tarafından yönetilen ayinde İncil'den bölümler okundu.

Ayinin sonunda din adamları katılımcılara ekmek dağıttı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, AA muhabirine, 26 Ekim'in Ortodoks Hristiyanlar için çok önemli olan Aziz Dimitrios Günü olduğunu söyledi.

Anma günü öncesinde Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde bir ayin gerçekleştirdiklerini belirten Kafedzhiyska, ayinin tüm insanlığa iyilik ve barış getirmesini diledi.

Kaynak: AA
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