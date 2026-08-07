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Edirne'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edirne'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Y.K. ile A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, A.C'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.C. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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