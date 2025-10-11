Haberler

Edirne'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kırcsasalih beldesinde, İ.T. ve K.P. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.T. bıçakla K.P'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
