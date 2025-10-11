Edirne'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kırcsasalih beldesinde İ.T. ile K.P. arasında tartışma sonrasında kavga çıkarken, İ.T. bıçakla K.P.'yi yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kırcsasalih beldesinde, İ.T. ve K.P. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.T. bıçakla K.P'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli İ.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel