Edirne'de Gülden Coni'nin lise bahçesinde öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 19 yıl hapis

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 20 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. (15) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları ile maktulün ailesi de hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, istinafın bozma ilamını okudu.

Sanık E.A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa "Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis verdi.

Duruşmanın ardından Coni'nin annesi Zehra Coni ve ablası Nurhan Alüzrek verilen cezanın yetersiz olduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

Anne Coni, genç bir kızı öldürmenin cezasının bu kadar az olmaması gerektiğini ileri sürerek bu kararla sanığın en fazla 8 yıl hapis yatacağını öne sürdü.

Öte yandan İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de duruşmayı takip ederek aileye destek verdi.

Olay

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan 2025'te hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2025'te E.A'ya "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamamıştı.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi olayın tasarlanması için makul süre geçmediği ve hükmün hatalı verildiği gerekçesiyle bu kararı bozmuştu.