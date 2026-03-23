Edirne'de Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde yerli ve milli savunma sistemleri sergilenecek

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü etkinlikleri kapsamında Selimiye Camisi meydanında, Türkiye savunma sanayisinden araçların sergileneceği 'Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor' etkinliği düzenleneceğini açıkladı. Sezer, "Milli Savunma Üniversitemizin, Makine Kimya'nın, ASFAT'ın, BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi milli savunma şirketlerimizin yapmış oldukları, hepimizin göğsünü kabartan, savunma sanayine ait bütün ürünler burada sergilenecek, silahlar sergilenecek" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenecek etkinliklere yönelik açıklama yaptı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında basın açıklaması yapan Sezer, bu yıl etkinliklerin, önceki yıllardan daha farklı olacağını belirtti. Anma etkinliği kapsamında Selimiye Camisi meydanında, Türkiye savunma sanayisinden araçların sergileneceği 'Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor' etkinliği düzenleneceğini dile getiren Sezer, "Bu sene 1'inci Ordu Komutanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın destekleriyle Trakya bölgesinde daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama Edirne'mizde mini bir savunma fuarını yapacağız. Burada özellikle 50 adet milli ve yerli sistemi sergileyeceğiz. Milli Savunma Üniversitemizin, Makine Kimya'nın, ASFAT'ın, BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi milli savunma şirketlerimizin yapmış oldukları, hepimizin göğsünü kabartan, savunma sanayine ait bütün ürünler burada sergilenecek, silahlar sergilenecek. Bayraktar Akıncı'nın insansız hava aracı gibi araçları da hem gençlerimize hem Edirne'mize tanıtma imkanımız olacak" dedi.

'57'NCİ ALAY YÜRÜYÜŞÜ, ATAK HELİKOPTERLERİ VE F-16 GÖSTERİSİ OLACAK'

Törende, Çanakkale Savaşları'nda destan yazan ve bu yıl yeniden kurulan 57'nci Alay'ın da yürüyüş yapacağını kaydeden Sezer, "Bu sene Çanakkale Savaşı'nda bir destan yazan ve yeniden kurulan 57'nci Alay, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi o dönemki giysileriyle beraber bir gösteri yürüyüşü de gerçekleştirecekler. Yine Atak helikopterlerimizin burada bir saygı uçuşu olacak ve F-16'larımızın da yine burada Balkan şehitlerimizin adına, onların manevi ruhaniyetleri adına burada bir saygı uçuşları gerçekleştirilecek. Yine Milli Savunma Bakanlığımızın mehteran takımının ki çok büyük bir mehteran takımı; onların da yine burada bir gösterisi olacak. 5'inci Kolordu Komutanlığımızın bando konseri olacak. Komando yeminimizle beraber bu seneki anma etkinliğimizi atalarımızdan, Balkan şehitlerimizden aldığımız emaneti orada bırakmadık, daha iyi noktalara taşıdık. Onların da torunlarıyla gurur duyabilecekleri, askerlerimizle, Şükrü Paşa'nın izini takip eden paşalarımızla gurur duyacakları bir etkinliği Milli Savunma Bakanlığımız, 1'inci Ordu Komutanlığımız ve Garnizon Komutanlığımızla beraber koordine halinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tüm Edirnelileri, perşembe günü Selimiye Meydanı'na davet eden Vali Yunus Sezer, "Buradan bütün hemşehrilerimizi perşembe günü yapılacak olan etkinliğe davet ediyoruz. Okullarımız da burada Milli Eğitim'le beraber gezi düzenleyecekler. Yine üniversitemiz aynı şekilde. Gün boyunca burada etkinliklerimiz devam edecek. Ramazan etkinliğinde olduğu gibi hemşehrilerimizin de Edirne'miz açısından önemli olan bugün de bu alanda olmalarını canıgönülden istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı