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Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti

Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
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Edirne'de 19 yaşındaki K.K., tartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan baba M.K.'nin durumu belirsizliğini korurken, K.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'detartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaralayan 19 yaşındaki K.K. polislerin çalışmalarının ardından yakalandı.

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

SALDIRGAN OĞUL YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinden kaçan K.K. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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