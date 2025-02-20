Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti

Edirne'detartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaralayan 19 yaşındaki K.K. polislerin çalışmalarının ardından yakalandı.

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

SALDIRGAN OĞUL YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinden kaçan K.K. polis ekiplerince yakalandı.