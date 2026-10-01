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Edirne'de askeri yasak bölgede sınırı geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 şüpheli yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 şüpheli, güvenlik güçleri ve Tekirdağ JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçleri ve Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonrası İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri A.Ç, M.E. H.Ç, E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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