İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 193 Kişi Sorgulandı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 193 Kişi Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulanırken, kurallara uymayan 7 sürücüye idari para cezası kesildi. Uygulamaya Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Yıldırım Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 13 ekip ve 27 personel görev aldı.

Uygulamada 193 kişi ve 63 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamaya Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

Karaburun, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti, gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.