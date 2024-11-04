Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Alkollü Sürücüler Ele Geçirildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 147 kişi sorgulandı, 40 araç kontrol edildi. Uyuşturucu ve alkollü sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde 10 ekip ve 28 personelle denetim gerçekleştirildi.
Ekipler uygulamada 147 kişi sorguladı, 40 aracı kontrol etti.
Denetimde 0.83 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyetine el konuldu, trafiğe uygun olmayan 2 araç trafikten men edildi, 11 aracın sürücüsüne ise para cezası uygulandı.