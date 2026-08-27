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Keşan'da dolandırıcılık: 117 bin lira kayıp

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Keşan ve Uzunköprü'de üç ayrı dolandırıcılık olayı yaşandı: Taksici, 10 bin lira ücret ödemeden kaçan yolcusundan; bir kişi, bahis kuponu vaadiyle 41 bin 500 lira; bir başkası ise oturma grubu alırken 66 bin lira dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

Keşan ilçesinde bir taksici, İstanbul'a götürdüğü yolcusunun 10 bin liralık taksi ücretini ödemeden kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.

Taksici K.O, Keşan Otogarı'ndan aracına aldığı C.K. ile İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine gitmek üzere 10 bin liraya anlaştı.

İstanbul'a ulaştıklarında C.K'nin evine uğrayıp geri geleceğini söyleyerek taksiden ayrıldığını ancak bir daha dönmediğini öne süren K.O, polise giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin bazı eşyaları ile cüzdanını takside bıraktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bahis kuponu vaadiyle 41 bin 500 lira dolandırıldığı iddiası

Keşan ilçesinde sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı bahis kuponu vaadiyle 41 bin 500 lira dolandırıldığını öne süren kişi polise başvurdu.

Y.Y, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerin kendisine yüksek kazanç sağlayacak bahis kuponu vereceklerini söylediğini belirtti.

Şüphelilerin çeşitli gerekçelerle para talep etmesi üzerine farklı işlemler için toplam 41 bin 500 lira gönderdiğini ifade eden Y.Y, kendisinden yeniden para istenmesi üzerine dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Oturma grubu almak isterken 66 bin lira dolandırıldığı iddiası

Uzunköprü ilçesinde sosyal medya üzerinden oturma grubu satın almak isteyen kişi, 66 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan G.K, sosyal medyada gördüğü oturma grubu ilanı üzerine satıcıyla iletişime geçti.

Satın almak istediği ürün için kendisine bildirilen banka hesaplarına 3 ayrı işlemde toplam 66 bin lira gönderen G.K, daha sonra dolandırıldığını anladı.

G.K'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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