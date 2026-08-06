Edirne'de Arı Yetiştiricisine Ziyaret

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çatma köyünde faaliyet gösteren arı yetiştiricisi Sadullah Bağrıaçık'ı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, işletmedeki üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek Bağrıaçık'tan arıcılık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köse, ziyarette üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan tarımsal destekler, arıcılık destekleri, üretim planlaması ve tarımsal üretime yönelik diğer destek programları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sahada sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA