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Edirne'de Arı Yetiştiricisine Ziyaret

Edirne'de Arı Yetiştiricisine Ziyaret
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çatma köyünde arı yetiştiricisi Sadullah Bağrıaçık'ı ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette, tarımsal destekler, arıcılık destekleri ve üretim planlaması hakkında bilgi verilirken, teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sahada sürdürüleceği belirtildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çatma köyünde faaliyet gösteren arı yetiştiricisi Sadullah Bağrıaçık'ı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, işletmedeki üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek Bağrıaçık'tan arıcılık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köse, ziyarette üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan tarımsal destekler, arıcılık destekleri, üretim planlaması ve tarımsal üretime yönelik diğer destek programları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sahada sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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