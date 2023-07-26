Edirne'de bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını büyüyerek yüzlerce dönüm araziyi etkisi altına aldı. Huzurevinde kalan yaşlılar ise dışarı çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Edirne'de arazi yangını: Huzurevi boşaltıldı

EDİRNE - Edirne'de bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını büyüyerek yüzlerce dönüm araziyi etkisi altına aldı. Huzurevinde kalan yaşlılar ise dışarı çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangınında, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yüzlerce metre ilerledi. Önüne çıkan ne varsa küle çeviren alevler, ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ne kadar ilerledi. Burada bulunan huzur evinin bahçesine kadar ilerleyen alevler sebebiyle huzurevinde kalan yaşlılar yangın tehlikesine karşı tahliye edildi. İlçeye bağlı Malkoç Köyün'de de çıkan tarladaki yangında ise saman balyaları küle döndü.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında 750 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin saatler süren çabasının ardından kontrol altına alındı.

Ayrıca huzurevinin bahçesinde bulunan kümes hayvanları ve 7 kovan arı telef oldu. Yangına Uzunköprü itfaiyesinden 4 araç, Edirne İtfaiyesinden 3 araç, Keşan itfaiyesinden 2 araç, Havsa, Kırcasalih, Küplü ve Kırklareli itfaiyesinden ise 1'er araç müdahale etti. Öte yandan yangında 5 kepçe, 3 bekoloder, 9 tanker ve orman işletme müdürlüğüne ait araçlar görev aldı.