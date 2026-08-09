Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINDA

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında çıkan ve kısa sürede ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 10 arazöz ile belediye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterler Sultan Köy Barajı'ndan su alarak yangın bölgesine müdahalede bulundu. Yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı