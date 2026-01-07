Haberler

Edirne'de AFAD ekipleri yeni yılda eğitimlerle afet bilincini aşılamayı hedefliyor

Edirne'de AFAD ekipleri yeni yılda eğitimlerle afet bilincini aşılamayı hedefliyor
Edirne'de AFAD, yeni yılda afet bilincini artırmak için eğitimler düzenleyecek. İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş, afetlere hazırlığın önemini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerine eğitim verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Edirne'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekipleri yeni yılda kent genelinde vereceği eğitimlerle afet bilincini aşılamayı hedefliyor.

İl Genel Meclisinin ocak ayı 3. birleşimine katılan İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş, AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Karakuş, AFAD'ın afetlerle ilgili farkındalık çalışmalarını yeni yılda artıracağını ifade etti.

Afet bilinci eğitimlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Karakuş, "Yaşı en küçük olandan yaşı en büyük olan vatandaşımıza kadar eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. Afet anında nasıl korunabiliriz, güvenli yerlere nasıl ulaşabiliriz ve deprem anında neler yapabiliriz ? Bunları öğrenmeliyiz. Afet bilincini aşılamak için eğitimlerimizi yeni yılda artıracağız. Toplumun tüm kesimlerine afet farkındalık eğitimi ve arama kurtarma eğitimi vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Arama kurtarma tatbikatlarının da enkaz altında kalanların kurtarılması açısından çok önemli olduğunu dile getiren Karakuş, kurumların akredite olması ve tatbikatlara katılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da AFAD'ın yangın, sel, deprem ve tüm afetlerde vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

AFAD çalışanlarına teşekkür eden Gegeoğlu, İl Genel Meclisi üyelerinin de bu yıl AFAD gönüllüsü olacağını ve eğitimlere katılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantıda plan ve bütçe komisyonu ile tarım ve hayvancılık komisyonu raporları sunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
