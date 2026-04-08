Edirne'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

Edirne'de, Dünya Romanlar Günü, Modern Dans Topluluğu ve Romanların önde gelen isimleriyle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda vatandaşlar da dans ve müziğe eşlik etti.

Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu ve Romanların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, Tahmis Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup, Edirne Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği Roman ezgileri eşliğinde Saraçlar ve Balık Pazarı caddelerinde vatandaşları selamlayarak 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Ocak ve dansçılara vatandaşlar da eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, gazetecilere, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Roman kültürünü tanıtmak ve vatandaşlara keyifli anlar yaşatmak adına dans ve müziğin iç içe olduğu bir program düzenlediklerini belirten Gencan, "Roman komşularımızın kültürlerini tanıtmakla beraber bir farkındalığı da yaratma günü. Biz her anlamda Roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık haklarına sahip olabilmesi için de bugünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi, daha adil, daha eşit şartlar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Fikri Ocak da Dünya Romanlar Günü'nün Türkiye'ye mutluluk getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
