Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de yaşayan 78 yaşındaki Mümin Şimşek, kaybolduktan sonra ailesinin yaptığı başvuru üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler bölgedeki aramalara katılıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de kaybolan Mümin Şimşek (78) için arama çalışması başlatıldı.

Kadıköy'de yaşayan Mümin Şimşek, salı günü akşam saatlerinde, damadına 'Benim yarın işim var, hayvanlarıma bak' dedikten sonra kayboldu. Şimşek'ten haber alamayan yakınları, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Köye giden Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) arama çalışması başlattı.

