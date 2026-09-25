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Edirne'de 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı

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Edirne'de 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı
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Edirne'deki 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı. Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde incelerken hamamın tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılarak kentin kültürel ve sosyal yaşamına kazandırılması planlanıyor.

Osmanlı'nın "en süslü" hamamlarından biri olarak nitelendirilen Edirne'deki 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, zengin mukarnas ve malakari süslemeleriyle dikkati çeken, uzun yıllar bakımsız kalan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen tarihi hamam, yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Vali Yunus Sezer, tarihi hamamdaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Sezer, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Yusuf Şamiloğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde Sezer'e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılacak tarihi hamamın işlevlendirilerek kentin kültürel ve sosyal yaşamına kazandırılması planlanıyor.

İki etap halinde yapılan restorasyonun büyük bölümü tamamlandı.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen, duvarları özgün yapısını büyük ölçüde koruyan hamam, zengin süslemeleriyle Osmanlı mimarisinin dikkati çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile bir külliye oluşturan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Uzun yıllar kullanılmaması nedeniyle zamanla harabeye dönen tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Edirne'nin kültür ve turizm rotalarına dahil edilecek.

Kaynak: AA
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