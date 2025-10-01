Edirne'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimle yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eski köyünde denetim gerçekleştirdi. Denetimde yasa dışı yollarla yurda giren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
