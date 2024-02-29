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Edirne'de 43 internet sitesine erişim engellendi

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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 43 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet sitelerini tespit etti ve erişimlerini engelledi. Ayrıca Keşan ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 43 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 43 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Sahte içki operasyonu

Keşan ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık mücadele çalışmaları kapsamında Orhaniye köyünde bir kıraathanede yaptıkları aramada 17 şişe sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili işletme sahibi Z.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit ve Yeni mahallerindeki denetimlerde şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda M.C.K, E.D. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Edirne Keşan Güvenlik Suç Operasyon Teknoloji Güncel Haberler

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