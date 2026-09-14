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Edirne'de 39. Ahilik Haftası törenle kutlandı

Edirne'de 39. Ahilik Haftası törenle kutlandı
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Edirne'de 39. Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de 39. Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden geçerek Atatürk Anıtı'na geldi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Harun Özen, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, 39. Ahilik Haftası'nın esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt ise Ahilik kültürü ve felsefesinin toplumsal aşamın bi parçası olduğunu beliterek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Özen de esnaf ve sanatkarların Ahilik geleneğinin çağdaş temsilcileri olduğunu belirterek, yılın Ahisi seçilen Hayri Sonterler, yılın kalfası seçilen Harun Fatih Tuna ve yılın çırağı seçilen Selenay Dernekçi'yi tebrik etti.

Yılın Ahisi Sonterler de 43 yıldır oto cam montaj işi yaptığını, esnaf ve sanatkarların doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaması gerektiğini ifade etti.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Yeni Parti milletvekilleri Namık Tan, Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, siyasi parti ve kamu kurumlarının temsilcileri ile esnaf katıldı.

Kaynak: AA
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