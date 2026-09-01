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Edirne'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Edirne'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Demirhanlı köyü yakınlarında A.Y'nin kullandığı 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, O.H. idaresindeki 22 ABN 068 plakalı işçileri taşıyan servis aracına ardından M.G. yönetimindeki 34 CDV 700 plakalı hafif ticari araca çarparak tarlaya girdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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