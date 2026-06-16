Özşen Madencilik İşçileri Kazandı... Başaran Aksu: "Kimsenin Önünde Ön İliklemeyeceğiz. Kimsenin Önünde Bir Milim Eğilmeyeceğiz"

(EDİRNE) Edirne Uzunköprü'de, verilmeyen hakları için 27 gün önce direnişe başlayan Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik çalışanları, Edirne Valiliği arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerden kazanımla ayrıldı. Maden önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Herkes duruşunu değiştirecek. Herkes dikleşecek. Kimsenin önünde ön iliklemeyeceğiz. Kimsenin önünde bir milim eğilmeyeceğiz." dedi. Sendika avukatı Mürsel Önder de "Atılan işçiler geri alındı. Yanlış SGK kodları düzeltildi. Bir kısım ücret ödemeleri yapıldı, bir kısmı da bugün hesaba geçecek" diye konuştu.

Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik'te, ödenmeyen ücret, fazla mesaileri için ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlayan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, mücadelelerinden zaferle ayrıldı. Direniş alanında açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 15 Haziran gecesinde ilan edilen Özşen Madencilik zaferini, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'ne ve Ankara'da direnişteki öğretmenlere armağan ettiklerini ifade etti.

İşçilere birlik, beraberlik içinde dayanışma mesajı veren Aksu, "Tüm maden işletmelerindeki işçi kardeşlerime özellikle size çağrıda bulunuyorum; korkmayın, sarı sendikalara alet olmayın. Sarı sendikal merkezler holdinglerin değnekçileridir, torbacılarıdır. Bunlardan uzaklaşın" dedi.

"BU KAVGA AYAKLARIN BAŞ OLMA KAVGASIDIR"

Aksu şöyle konuştu:

"Bu kavga ayakların baş olma kavgasıdır. Bu kavga ayakların başlarını yukarıya doğru kaldırma kavgasıdır. O yüzden herkes duruşunu değiştirecek. Herkes dikleşecek. Kimsenin önünde ön iliklemeyeceğiz. Kimsenin önünde bir milim eğilmeyeceğiz. Bu yurttaşlık kavgasıdır. Yurttaş olma onurunu yeniden kazanma kavgasıdır. Bize yurttaşlıkla hiçbir şey vermiyorlar. Elimizde bir oy var, 5 senede bir kimi önümüze koyarlarsa, diyorlar ki, 'bu adam iyi gidin buna oy verin.' Kim bu? Bu da bir holdingin bir zenginin adamı. Bundan sonra böyle işlere girmeyeceğiz. Oyumuzu kendi gücümüz için kullanacağız."

"BUGÜN SAAT 16.00 İTİBARİYLE ARKADAŞLARIMIZ MESAİSİNE BAŞLAYACAK"

Anlaşma protokolünün olumlu sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden sendika avukatı Mürsel Ünder de bundan sonra yeni bir süreç başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Ciddi sorumluluklarımız var. İş verenin, sendikamızın ciddi taahhütleri var. Bugün itibariyle saat 16.00'daki mesaiye arkadaşlarımız başlayacaklar. Atılan işçiler geri alındı. Yanlış SGK kodları düzeltildi. Bir kısım ücret ödemeleri yapıldı, bir kısmı da bugün hesaba geçecek. Edirne Valiliği garantörlüğünde bir komisyon kurulacak."

Bundan sonraki bütün süreçleri, ödemeler yapılıp protokol konusu gündemden bitene kadar burası takip edecek. Sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığına dair bir protokol maddesi var. Kimseye sendikalı olduğu için bir baskı yapılmayacağına dair yazılı taahhüt var. Cuma günü iş veren bir maaş tutarında ödeme yapacağını söyledi. Onun dışında da her salı ve cuma günü kömür üretiminden elde edilen gelirler, kriterleri belirlenmiş, oldukça daraltılmış bir şekilde öncelikli olarak işçilerin maaşları ve ücretleri bitene kadar protokol konusu alacakların tamamı bitene kadar kömür üretimi sadece işçilere çalışacak. İcra borçları ve bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sorunlar vardı. Bunların hepsi tamamlandı, halledilecek. İş yerinde hakaret, tehdit, mobbing gibi uygulamaları olan yöneticilerle ilgili olarak soruşturma süreci yürütülecek."

Kaynak: ANKA