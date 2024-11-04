Edirne'de 2 Yaşındaki Metehan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Edirne'de oturdukları beşinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Metehan Gürtunca'nın cenazesi toprağa verildi.

Metehan için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Baba sanayi sitesi esnaflarından İlkay ve Türk Kızılay çalışanı annesi Özge Gürtunca taziyeleri kabul etti. Anne ve baba tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özge Gürtunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Türk Kızılay çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Gürtunca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Metehan Gürtunca, Fatih Mahallesi 13. Sokak'taki bir apartmanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden dün zemine düşmüş, 2 yaşındaki çocuk ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.