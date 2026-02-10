Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin denetimlerinde yakalandı.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel