Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, jandarma işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gemici ve Kavakayazma köylerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yasal olmayan yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel