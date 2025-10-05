Haberler

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, jandarma işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
