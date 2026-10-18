Edirne'de 16, Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

Edirne'de 16, Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 16 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kırklareli'nde yakalanan 8 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA