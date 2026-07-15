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Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı

Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı
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Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Selimiye Camisi avlusunda açılan fotoğraf sergisinde, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği 40 fotoğraf sergilendi. Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Selimiye Camisi avlusunda Edirne 15 Temmuz Derneğince açılan sergide Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerince çekilen 40 fotoğraf sergilendi.

Sergiyi eşi Canan Sezer ile gezen Edirne Valisi Yunus Sezer, Dernek Başkanı Veysel Güner ve AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar da sergiyi gezdi.

Sergi yarına kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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