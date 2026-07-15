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Edirne'de 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası

Edirne'de 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası
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Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında, gönüllüler kan verdi. Kızılay yetkilileri, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kan bağışının üç kişiye umut olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar 20 bin ünite hedefleniyor.

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan bağış noktasında gün boyunca gönüllü bağışçılar kabul edildi.

Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, bu anlamlı günde kan bağışıyla da dayanışmanın sürdürüldüğünü söyledi.

Her yıl 15 Temmuz'da aynı noktada kampanya düzenlediklerini ifade eden Baytar, "Bugün bu vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kan bağışı kampanyamızla hem onların aziz hatırasını yaşatıyor hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmayı amaçlıyoruz. Bir ünite kanın üç kişiye yaşam umudu olabileceğini biliyoruz. Bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş de güvenli kan temininin yalnızca düzenli gönüllü bağışlarla mümkün olduğunu dile getirdi.

Sağlıklı bireyleri kan bağışına davet eden Değiş, "Kan sürekli ihtiyaç duyulan ve yerine üretilemeyen bir tedavi unsurudur. Bu nedenle 18-65 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlarımızın bağışları büyük önem taşıyor. Milli birlik gününde gerçekleştirilen bu kampanyayla hem farkındalık oluşturmayı hem de hastanelerimizin kan stoklarına katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kan bağışının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve tek bir bağışın üç hastanın tedavisinde kullanılabildiğini belirten Değiş, Edirne Kan Bağış Merkezi'nin sorumluluk alanındaki sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak için yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Değiş, kentte kan bağışının her geçen yıl arttığını belirterek, yılın bu dönemine kadar 10 bin 500 ünite kan bağışı alındığını, yıllık hedeflerinin ise 20 bin ünitenin üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Edirne'de kan bağışı yapabilecek yaş grubundaki nüfusun yaklaşık 250 bin kişi olduğunu aktaran Değiş, hedefe ulaşılması halinde düzenli bağış oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağını belirterek gönüllü bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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