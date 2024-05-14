Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Eczacılar, sağlık danışmanı olarak milyonlarca hastanın sağlığını koruyarak yaşam kalitesini arttırıyor. Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, akademisyenler, öğrenciler ve eczacılar katıldı.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçcıgil törende yaptığı konuşmada, en yakın ve en kolay ulaşılabilen sağlık danışmanı olan eczacıların özenli çalışması sayesinde milyonlarca hastanın sağlığının korunarak yaşam kalitesinin arttığını söyledi.

Eczacıların, ilaca ve sağlığa ilişkin diğer ürünlere erişimde güvenin ve güvencenin simgesi olduğunu belirten Kılıçcıgil, "185 yıldır bu bilinçle her türlü koşulda hizmet sunan eczacılar, bundan sonra da bu güvene layık olarak halkımıza hizmet sunmaya devam edecektir. Bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum." dedi.

Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, akademisyenler, öğrenciler ve eczacılar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Edirne Tören Sağlık Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title