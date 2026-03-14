Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen basketbol maçında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri centilmence yarıştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, sağlık çalışanlarının özverisine teşekkür etti. Ayrıca, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basketbol maçı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri arasında basketbol maçı gerçekleştirildi.

Centilmence ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan dostluk oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayıp, özveriyle görev yapan tüm hekimlere teşekkür etti.

Karşılaşmayı Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Demirbağ Karayel, başhekim yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Özcan'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ilçedeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık kahramanlarının fedakarca çalıştığını anlatan Özcan, "İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, emekleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güvenç gazileri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Subaşı beldesindeki gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç gazileri evlerinde ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi. Güvenç, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Subaşı Belde Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de ziyaretlerde yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

