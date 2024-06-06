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Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Gazi Mihal Bey Camisi arkasındaki metruk binada düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen ile 'silahla yaralama', 'silahlı yağma' suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Gazi Mihal Bey Camisi arkasındaki metruk binada düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.

Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen ile "silahla yaralama", "silahlı yağma" suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Beyazıt Filistin Suriye Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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