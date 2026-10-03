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Edirne'de 10, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 10, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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