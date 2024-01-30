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Edirne'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler denize bırakıldı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Aramada 65 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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