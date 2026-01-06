Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarıca, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", fotoğraflarını seçen Sarıca, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" adlı fotoğraflarını seçen Sarıca, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" adlı karesini tercih etti.

Başsavcı Sarıca, AA muhabirlerinin yıl boyunca birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini söyledi.

AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarıyla gurur duyduğunu belirten Sarıca, yarışmada emeği geçenleri tebrik etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.