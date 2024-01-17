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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek sohbet etti ve başarı diledi. Ziyarette diğer yetkililer de yer aldı. Vali Soytürk ise BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Başsavcı Çakmak, makamında ziyaret ettiği Soytürk ile sohbet etti, görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soytürk ise Çakmak'a teşekkür etti.

Ziyarette, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

Vali Soytürk, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi ilçesinde BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli tarafından karşılanan Soytürk, Müdürlüğün yatırımları, hizmet sahası, yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Müdürlükte incelemelerde bulunan Soytürk, çalışanlarla sohbet etti.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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