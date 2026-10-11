Edirne Çocuk Meclisi 3. Dönem toplantısında çocukların talepleri not alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Kent Konseyi Çocuk Meclisi 3. Dönem Toplantısı yapıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, birim müdürleri ve çocukların katılımıyla Belediye Meclisi salonunda düzenlenen toplantıda, Çocuk Meclisinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve yeni dönem projeleri anlatıldı.

Çocukların Edirne'ye ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, çocukların belediyeden talepleri ilgili birimlerce not alındı.

Çerkez, Çocuk Meclisinin üyelerine emekleri için teşekkür ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA